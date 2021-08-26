Михайло Добкін: Без встановлення модульних котелень проблему тарифів на тепло в Харкові не вирішити

Щоб домогтися зниження тарифів на тепло в Харкові, потрібно встановлювати сучасні модульні котельні, які дадуть близько 30-40% економії

Про це лідер ГО "Наш дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін заявив під час зустрічі з харків'янами.

За його словами, коли нинішня міська влада обіцяє не підіймати тарифи на тепло -"це брехня", щоб реально знизити тарифи потрібно модернізувати теплові мережі.

"Я об'їжджаю двори й бачу, що у нас дуже багато компактно розташованих висотних будинків. Це говорить про те, що у дворі можна поставити модульну котельню, яка скоротить витрати з підготовки теплоносія, і тепло не буде губитися при транспортуванні", - заявив Михайло Добкін.

Він також зазначив, що сьогодні Харківські теплові мережі – "це величезна котельня радянських часів, вона модернізована, вона відремонтована, але створювалася тоді, коли газ коштував 2 копійки, і ККД взагалі не відповідає сучасним показникам". "Модульна сучасна котельня дасть 35-40% економії, а може і більше", - додав лідер ГО "Наш дім – Харків".

"У наших з вами планах почати заміну застарілих систем сучасними модульними котельнями. Цього року ми оголосимо для бізнесу, що є така можливість. Для бізнесу це дуже цікаво", - заявив Михайло Добкін.

"Бізнес із задоволенням своїм коштом поставить сучасну модульну котельню, тому що він за три роки "відіб'є" витрати, і вона почне йому приносити прибуток. А ще з часом бізнес може зробити внутрішньобудинкові мережі своїм коштом", – підсумував лідер ГО"Наш дім-Харків".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що в Харкові потрібно встановити мораторій на будівництво в центрі і йти до створення агломерації. "Я хочу встановити мораторій на велике будівництво в центрі міста. Центр вже перевантажений. Потрібно розвивати території в бік околиць. Такий мораторій дозволить центру перепочити, а місту – розвиватися в бік спальних районів. І з часом ми прийдемо до того, що вже існує у великих європейських містах. До створення агломерацій, коли велике місто не поглинає Інші населені пункти, а створюються загальні ради, наділені правами ухвалювати спільні рішення в інтересах жителів всієї агломерації", - заявив Добкін.

Вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року.