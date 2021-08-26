Михаил Добкин: Без установления модульных котельных проблему тарифов на тепло в Харькове не решить

Чтобы добиться снижения тарифов на тепло в Харькове, нужно устанавливать современные модульные котельные, которые дадут около 30-40% экономии

Об этом лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин заявил во время встречи с харьковчанами.

По его словам, когда нынешняя городская власть обещает не поднимать тарифы на тепло – "это вранье", чтобы реально снизить тарифы нужно модернизировать тепловые сети.

"Я объезжаю дворы и вижу, что у нас очень много компактно расположенных высотных домов. Это говорит о том, что во дворе можно поставить модульную котельную, которая сократит расходы по подготовке теплоносителя, и тепло не будет теряться при транспортировке", - заявил Михаил Добкин.

Он также отметил, что сегодня харьковские тепловые сети – "это огромная котельная советских времен, она модернизирована, она отремонтирована, но создавалась тогда, когда газ стоил 2 копейки, и КПД вообще не соответствует современным показателям". "Модульная современная котельная даст 35-40% экономии, а может и больше", - добавил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

"В наших с вами планах начать замену устаревших систем современными модульными котельными. В этом году мы объявим для бизнеса, что есть такая возможность. Для бизнеса это очень интересно", - заявил Михаил Добкин.

"Бизнес с удовольствием за свой счет поставит современную модульную котельную, потому что он за три года "отобьет" расходы, и она начнет ему приносить прибыль. А еще со временем бизнес может сделать внутридомовые сети за свой счет", - подытожил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что в Харькове нужно установить мораторий на строительство в центре и идти к созданию агломерации. "Я хочу установить мораторий на большое строительство в центре города. Центр уже перегружен. Нужно развивать территории в сторону окраин. Такой мораторий позволит центру передохнуть, а городу – развиваться в сторону спальных районов. И со временем мы придем к тому, что уже существует в крупных европейских городах. К созданию агломераций, когда крупный город не поглощает другие населенные пункты, а создаются общие советы, наделенные правами принимать совместные решения в интересах жителей всей агломерации", - заявил Добкин.

Выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.