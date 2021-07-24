Михайло Добкін: Харків повинен розвиватися навколо людини, а не навколо влади

На виборах харківського міського голови цієї осені харків'яни обиратимуть не особистість майбутнього мера, а стратегію розвитку міста на найближчі як мінімум 10 років

Про це на зустрічі з харків'янами в "ДОБКІН ХАБ" "Плеханівська" заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, найближчі вибори вирішать - або Харків буде розвиватися, "створюючи нове, примножуючи старе і впроваджуючи нові сучасні тенденції, або ми виберемо купку людей, які представляють інтереси в меншій мірі харків'ян, більшою – своїх покровителів у Києві".

"Сьогодні в місті ситуація така - є влада, навколо якої все має крутитися. І людині доводиться просити у влади, надати ту чи іншу послугу. Часто для цього потрібно довго добиратися через все місто. Але зараз вже інший час, час нових технологій і швидкої передачі інформації. Сьогодні необхідно вибудовувати життя міста навколо потреб людини, а не навколо потреб міської влади", - заявив Добкін.

Лідер ГО "Наш Дім – Харків" пояснив, що Харків повинен розвиватися так, щоб кожен харків'янин за короткий час міг отримати всі ті послуги, які надає своїм жителям місто. "Для людини в першу чергу мають бути зручні і доступні послуги міста, в тому числі і фінансово", - зазначив Добкін, пояснивши, що має на увазі транспортні послуги, сферу відпочинку і розваг, послуги освіти та охорони здоров'я.

"Якщо ми підемо цим шляхом, через 8-10 років нам або нашим послідовникам буде приємно говорити, що Харків помітно відрізняється від інших міст не тільки чистотою, але і якістю життя містян", - зазначив мер Харкова в 2006-2010 роках.

Також Добкін зауважив, що Харків повинен розвиватися в напрямку околиць і йти до створення агломерації. "Я хочу встановити мораторій на велике будівництво в центрі міста. Центр вже перевантажений. Потрібно розвивати території в напрямку околиць. Такий мораторій дозволить центру перепочити, а місту розвиватися в бік спальних районів. І з часом ми прийдемо до того, що вже існує у великих європейських містах. До створення агломерацій, коли велике місто не поглинає інші населені пункти, а створюються загальні ради, наділені правами приймати спільні рішення в інтересах жителів всієї агломерації", - заявив Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін розповів, як повернути Харкову звання промислової столиці України. На його думку, для Харкова головне питання - це створення нових робочих місць і відновлення того промислового потенціалу, який давав право Харкову називатися промисловою столицею України.

Вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року.