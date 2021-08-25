Михайло Добкін розповів, як вирішить проблему неякісних ремонтів під'їздів у Харкові

Комунальні проблеми в будинках харків'ян можуть вирішуватися тільки в комплексі і системно. Косметичні ремонти під'їздів, які здійснює нинішня влада, не вирішують існуючі проблеми

Про це під час зустрічі з жителями міста заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, зараз він обходить багато харківських дворів і чує багато скарг на те, як робить ремонти під'їздів нинішня міська влада. "Люди лаються, що краще б нічого не робили. Під'їзд зробили, все начебто добре, але вивели трубу-ливнівку, а вона тепер затікає прямо під дах, і у людей в під'їзді болото", - навів приклад Михайло Добкін.

Також лідер ГО" Наш Дім – Харків " зазначив, що люди скаржаться, що не у всіх будинках є гаряча вода. "Всі ці проблеми можуть вирішуватися тільки в комплексі", - упевнений Михайло Добкін.

"Я обіцяю створити систему, при якій відповідальні за ремонти і систему ЖКГ будуть перебувати на даху стільки, скільки треба, поки він текти не перестане, і зайдуть в усі під'їзди, щоб перевірити, як зроблений ремонт і чи все зроблено", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін назвав три основні проблеми Харкова, на які містяни скаржаться на всіх зустрічах: це ЖКГ і тарифи, охорона здоров'я та безпека на вулицях, і озвучив план щодо їх вирішення.

"Я хочу з центру піти в райони і плавно в кожному дворі створити маленький парк Горького, щоб люди отримували задоволення і могли проводити час у себе у дворі. Я хочу кардинально реформувати підхід міста до охорони здоров'я, тому що навіть те, чим я раніше пишався, сьогодні, на жаль, поставили на коліна... Я хочу, щоб наша молодь і наші діти, яких ви відпускаєте ввечері, не боялися, і ми не переживали, що їх хтось поб'є", - сказав він.