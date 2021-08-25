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25 августа 2021, 21:13 16

Михаил Добкин рассказал, как решит проблему некачественных ремонтов подъездов в Харькове

25 августа 2021, 21:13 16
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Коммунальные проблемы в домах харьковчан могут решаться только в комплексе и системно. Косметические ремонты подъездов, которые осуществляет нынешняя власть, не решают существующие проблемы

Об этом во время встречи с жителями города заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, сейчас он обходит многие харьковские дворы и слышит много жалоб на то, как делает ремонты подъездов нынешняя городская власть. "Люди ругаются, что лучше бы ничего не делали. Подъезд сделали, все вроде хорошо, но вывели трубу-ливневку, а она теперь затекает прямо под крышу, и у людей в подъезде болото", - привел пример Михаил Добкин.

Также лидер ОО "Наш Дом – Харьков" отметил, что люди жалуются, что не во всех домах есть горячая вода. "Все эти проблемы могут решаться только в комплексе", - уверен Михаил Добкин.

"Я обещаю создать систему, при которой ответственные за ремонты и систему ЖКХ будут находиться на крыше столько, сколько надо, пока она течь не перестанет, и зайдут во все подъезды, чтобы проверить, как сделан ремонт и все ли сделано", - заявил он.

Напомним, ранее Михаил Добкин назвал три основные проблемы Харькова, на которые горожане жалуются на всех встречах: это ЖКХ и тарифы, здравоохранение и безопасность на улицах, и озвучил план по их решению.

"Я хочу из центра уйти в районы и плавно в каждом дворе создать маленький парк Горького, чтобы люди получали удовольствие и могли проводить время у себя во дворе. Я хочу кардинально реформировать подход города к здравоохранению, потому что даже то, чем я раньше гордился, сегодня, к сожалению, поставили на колени... Я хочу, чтоб наша молодежь и наши дети, которых вы отпускаете вечером, не боялись, и мы не переживали, что их кто-то побьет", - сказал он.

Харьков Михаил Добкин

 
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