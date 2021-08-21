Михаил Добкин: Я смогу отстоять Харьков в Киеве, я там не всем нравлюсь, но со мной считаются

Харьков сегодня знают и уважают в Украине, и харьковчане имеют все основания гордиться своим городом. Но, если не отстаивать интересы Харькова в Киеве, то все хорошее может устареть

Об этом лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин заявил во время встречи с харьковчанами в одном из "ДОБКИН ХАБов".

"Я не сомневаюсь в нашей общей победе, ведь все важные вызовы, которые у нас были, мы смогли решить с пользой для города", - заявил Добкин, обращаясь к своим сторонникам, напомнив, что Харьков сумел получить право проводить Евро-2012, несмотря на то, что изначально планировался как "запасной город", и это дало мощный толчок для развития харьковской инфраструктуры, которая работает для харьковчан и по сей день.

По словам Михаила Добкина, Харьков сегодня "знают и уважают в Украине, и харьковчане имеют все основания гордиться своим городом. Но, если не продолжить, не отстаивать интересы Харькова в Киеве, то все хорошее может устареть". "Мою фамилию в Киеве хорошо знают, она не всем нравится, но со мной там считаются. И если я буду наделен полномочиями от имени харьковчан, моя сила и влияние на них умножиться ровно на 1,5 млн., на количество жителей Харькова. Я с них не слезу по многим серьезным структурным вопросам", - добавил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. Ранее Михаил Добкин заявил, что его команда готова работать на развитие Харькова и он намерен каждый вечер приезжать в обычные дворы, чтобы лично напрямую говорить с горожанами. "Я имею четкое понимание, что делать, в каком направлении двигаться, чтобы Харьков развивался. Я слышу людей, у нас хорошая обратная связь. На каждой нашей встрече появляются будущие помощники на общественных началах — мои "глаза и уши" в каждом районе, дворе. И я уверен, что мы создадим отличную команду, с которой вместе будем развивать наш любимый город", — заявил Михаил Добкин.