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16 серпня 2021, 15:52 268

У Харкові на хабарі $15 тис. погорів декан вишу

16 серпня 2021, 15:52 268
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові затримано декана факультету одного із вищих навчальних закладів, який вимагав $15 тис. за вступ до аспірантури

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, декан вимагав у громадянина $15 тис. за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: $7500 – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

Зазначається, що першу частину неправомірної вигоди – $3500 – декан факультету одержав 29 липня.

"Під час одержання 16 серпня ще $4000 його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині посадовець в кафе попався на хабарі.

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