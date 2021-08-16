У Харкові на хабарі $15 тис. погорів декан вишу

Фото з відкритих джерел

У Харкові затримано декана факультету одного із вищих навчальних закладів, який вимагав $15 тис. за вступ до аспірантури

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, декан вимагав у громадянина $15 тис. за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: $7500 – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

Зазначається, що першу частину неправомірної вигоди – $3500 – декан факультету одержав 29 липня.

"Під час одержання 16 серпня ще $4000 його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині посадовець в кафе попався на хабарі.