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16 августа 2021, 15:52 256

В Харькове на взятке $15 тыс. погорел декан вуза

16 августа 2021, 15:52 256
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Фото из открытых источников
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В Харькове задержан декан факультета одного из высших учебных заведений, который требовал $15 тыс. за поступление в аспирантуру

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, декан требовал у гражданина $15 тыс. за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: $7500 – предоставить в кратчайшие сроки перед поступлением, а остальное – непосредственно перед защитой диссертации.

Отмечается, что первую часть неправомерной выгоды – $3500 – декан факультета получил 29 июля.

"Во время получения 16 августа еще $4000 его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, недавно в Черкасской области чиновник в кафе попался на взятке.

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