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16 серпня 2021, 10:20 298

На Харківщині автівка врізалась у газову заправку: є постраждалий

16 серпня 2021, 10:20 298
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Фото з відкритих джерел
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У селищі Печеніги Харківської області дівчина за кермом автомобіля Volkswagen на швидкості влетіла в газову заправку

Як пише RegioNews, фото з місця аварії опублікував Telegram-канал "Автомобільний Харків".

Повідомляється, що ДТП сталася пізно ввечері 15 серпня.

"На момент ДТП на заправці стояв водій іншого авто та заправник, вони встигли відскочити в останній момент", – йдеться у підписі до фото.

В аварії постраждав один пасажир авто, його госпіталізували.

Нагадаємо, вихідними у ДТП на Одещині загинули троє поліцейських. Серед загиблих - 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина.

ДТП аварія Харків аварія Харківська область

 
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