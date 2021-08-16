На Харківщині автівка врізалась у газову заправку: є постраждалий
У селищі Печеніги Харківської області дівчина за кермом автомобіля Volkswagen на швидкості влетіла в газову заправку
Як пише RegioNews, фото з місця аварії опублікував Telegram-канал "Автомобільний Харків".
Повідомляється, що ДТП сталася пізно ввечері 15 серпня.
"На момент ДТП на заправці стояв водій іншого авто та заправник, вони встигли відскочити в останній момент", – йдеться у підписі до фото.
В аварії постраждав один пасажир авто, його госпіталізували.
Нагадаємо, вихідними у ДТП на Одещині загинули троє поліцейських. Серед загиблих - 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина.
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