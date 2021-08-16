08:44  16 августа
COVID в Украине: за сутки выявили еще 400 новых случаев заражения
08:29  16 августа
В полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога
08:11  16 августа
За сутки три нарушения: оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
16 августа 2021, 10:20 295

На Харьковщине машина врезалась в газовую заправку: есть пострадавший

16 августа 2021, 10:20 295
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В поселке Печенеги Харьковской области девушка за рулем автомобиля Volkswagen на скорости влетела в газовую заправку

Как пишет RegioNews, фото с места аварии опубликовал Telegram-канал "Автомобильный Харьков".

Сообщается, что ДТП произошло поздно вечером 15 августа.

"На момент ДТП на заправке стоял водитель другого авто и заправщик, они успели отскочить в последний момент", – говорится в подписи к фото.

В аварии пострадал один пассажир авто, его госпитализировали.

Напомним, выходными в ДТП в Одесской области погибли трое полицейских. Среди погибших - 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братина.

ДТП аварія Харьков авария Харьковская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua