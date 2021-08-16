На Харьковщине машина врезалась в газовую заправку: есть пострадавший

Несмотря на отставку главы Харьковской ОГА Тимчук, "днепропетровские" продолжают делать из Харькова свою вотчину

Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова

10 августа 2021

Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"

Житомир снова страдает из-за своей устаревшей очистной системы. Но поплатится ли на этот раз своей должностью Андрей Никитин – тот еще вопрос