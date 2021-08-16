На Харьковщине машина врезалась в газовую заправку: есть пострадавший
В поселке Печенеги Харьковской области девушка за рулем автомобиля Volkswagen на скорости влетела в газовую заправку
Как пишет RegioNews, фото с места аварии опубликовал Telegram-канал "Автомобильный Харьков".
Сообщается, что ДТП произошло поздно вечером 15 августа.
"На момент ДТП на заправке стоял водитель другого авто и заправщик, они успели отскочить в последний момент", – говорится в подписи к фото.
В аварии пострадал один пассажир авто, его госпитализировали.
Напомним, выходными в ДТП в Одесской области погибли трое полицейских. Среди погибших - 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братина.
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