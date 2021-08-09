На Харьковщине автобус с пассажирами влетел в отбойник

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Сегодня, 9 августа, около 05:10 утра на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Neoplan

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

48-летний водитель, двигаясь в направлении Харькова из поселка Лазурное Херсонской области, не справился с управлением и влетел с отбойником.

В результате ДТП пострадал водитель. Он в бессознательном состоянии госпитализирован в Красноградскую больницу.

Напомним, накануне на Киевщине маршрутка с пассажирами попала в ДТП.