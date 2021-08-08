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08 серпня 2021, 17:13 14

На Київщині маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП: багато постраждалих

08 серпня 2021, 17:13 14
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Фото: Нацполіція
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На 66 кілометрі автодороги Київ – Чоп трапилась ДТП за участю маршрутного автобуса Volkswagen Crafter

Про це пише RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Київської області

Попередньо, водій маршрутки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся.

У результаті аварії автобуса на 66 кілометрі дороги Київ – Чоп постраждали 6 людей – лікарі оперативно надали їм допомогу.

Нагадаємо, на Запоріжжі п'яний водій врізався у зупинку й зніс газетний кіоск.

Київ Столиця ДТП аварія Україна

 
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