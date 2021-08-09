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09 серпня 2021, 11:52 241

У Харківському СІЗО один ув'язнений убив іншого

09 серпня 2021, 11:52 241
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Рixabay
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У Харківському СІЗО один ув'язнений убив іншого, а у службовому недбальстві звинуватили двох співробітників СІЗО

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Наразі двом співробітникам слідчого ізолятора повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, молодший інспектор та старший по корпусу державної установи "Харківський слідчий ізолятор" порушили вимоги Інструкції із забезпечення режиму в СІЗО, яка передбачає роздільне тримання осіб, взятих під варту, та засуджених осіб. Вони не зробили ранкову перевірку та не провели належне приймання-здачі чергування.

Відомо, що 5 грудня 2020 року, між двома ув’язненими, які перебували в одній камері, стався конфлікт. Чоловік, засуджений за грабіж, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, негативно висловився на адресу співкамерника, який перебував під вартою за підозрою у вчиненні умисного вбивства та потребував посиленого нагляду за психічним станом здоров’я. Останній завдав своєму кривднику тілесні ушкодження, чим заподіяв його смерть.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі зловмисник втік із СІЗО.

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