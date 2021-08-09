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09 августа 2021, 11:52 263

В Харьковском СИЗО один заключенный убил другого

09 августа 2021, 11:52 263
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Рixabay
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В Харьковском СИЗО один заключенный убил другого, а в служебной халатности обвинили двух сотрудников СИЗО

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас двум сотрудникам следственного изолятора сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, младший инспектор и старший по корпусу государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор" нарушили требования Инструкции по обеспечению режима в СИЗО, которая предусматривает раздельное содержание лиц, взятых под стражу, и осужденных. Они не сделали утреннюю проверку и не провели должное приема-сдачи дежурства.

Известно, что 5 декабря 2020 года между двумя заключенными, которые находились в одной камере, произошел конфликт. Мужчина, осужденный за грабеж, который находился в состоянии алкогольного опьянения, негативно высказался в адрес сокамерника, который находился под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства и требовал усиленного надзора за психическим состоянием здоровья. Последний нанес своему обидчику телесные повреждения, чем причинил его смерть.

Напомним, недавно в Одессе злоумышленник сбежал из СИЗО.

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