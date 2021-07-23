Михайло Добкін про обшуки НАБУ в Харківській облраді: Все керівництво облради має піти у відставку

Після Харківського "улову" НАБУ і САП все керівництво Харківської обласної ради має піти у відставку

Про це на своєму каналі в Телеграм написав лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін, коментуючи вчорашні обшуки НАБУ і САП в Харківській облраді і затримання заступника голови облради Андрія Малиша і депутата облради Сергія Гладкоскока.

"Не тільки заступник голови, але і все керівництво Харківської обласної ради має піти у відставку. Вони на ці відповідальні посади не обиралися, а фактично призначалися, з порушенням чинного регламенту ради і під повним контролем олігарха Павла Фукса і колишнього керівника МВС Арсена Авакова", - написав Добкін.

За його словами, "призначення людей Фукса і Авакова на вищі посади в керівництво ради не відповідало ані бажанням, ані волі виборців Харківської області".

"Подібне відбувалося і з "обранням" тимчасового керівництва міста. Покровителі ті ж. Але виконано при ще більш обтяжливих обставинах. Не сумніваюся, незабаром і ця ситуація отримає справедливу оцінку", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш і депутат облради від ОПЗЖ Сергій Гладкоскок. Вони підозрюються у вимаганні хабара розміром в 1 млн. 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурує голова облради Артур Товмасян, однак, за інформацією НАБУ, він не має процесуального статусу. Відносно Товмасяна проводиться перевірка.