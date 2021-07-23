16:57  23 липня
На Рівненщині у полі виявили рожеві калюжі: рятувальники перевіряють походження
14:11  23 липня
На Прикарпатті призупинили роботу комплексу, де отруїлися діти: виявлено понад 60 порушень
18:30  23 липня
На Донбасі від початку доби окупанти обстріляли українські позиції чотири рази
UA | RU
UA | RU
23 липня 2021, 17:58 172

Михайло Добкін про обшуки НАБУ в Харківській облраді: Все керівництво облради має піти у відставку

23 липня 2021, 17:58 172
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Після Харківського "улову" НАБУ і САП все керівництво Харківської обласної ради має піти у відставку

Про це на своєму каналі в Телеграм написав лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін, коментуючи вчорашні обшуки НАБУ і САП в Харківській облраді і затримання заступника голови облради Андрія Малиша і депутата облради Сергія Гладкоскока.

"Не тільки заступник голови, але і все керівництво Харківської обласної ради має піти у відставку. Вони на ці відповідальні посади не обиралися, а фактично призначалися, з порушенням чинного регламенту ради і під повним контролем олігарха Павла Фукса і колишнього керівника МВС Арсена Авакова", - написав Добкін.

За його словами, "призначення людей Фукса і Авакова на вищі посади в керівництво ради не відповідало ані бажанням, ані волі виборців Харківської області".

"Подібне відбувалося і з "обранням" тимчасового керівництва міста. Покровителі ті ж. Але виконано при ще більш обтяжливих обставинах. Не сумніваюся, незабаром і ця ситуація отримає справедливу оцінку", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш і депутат облради від ОПЗЖ Сергій Гладкоскок. Вони підозрюються у вимаганні хабара розміром в 1 млн. 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурує голова облради Артур Товмасян, однак, за інформацією НАБУ, він не має процесуального статусу. Відносно Товмасяна проводиться перевірка.

Харків Михайло Добкін Артур Товмасян

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua