Михаил Добкин об обысках НАБУ в Харьковском облсовете: Все руководство облсовета должно уйти в отставку

После харьковского "улова" НАБУ и САП все руководство Харьковского областного совета должно уйти в отставку

Об этом на своем канале в Телеграм написал лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, комментируя вчерашние обыски НАБУ и САП в Харьковском облсовете и задержание заместителя председателя облсовета Андрея Малыша и депутата облсовета Сергея Гладкоскока.

"Не только заместитель председателя, но и всё руководство Харьковского областного Совета должно уйти в отставку. Они на эти ответственные должности не избирались, а фактически назначались, с нарушением действующего регламента совета и под полным контролем олигарха Павла Фукса и бывшего руководителя МВД Арсена Авакова", - написал Добкин.

По его словам, "назначение людей Фукса и Авакова на высшие должности в руководство Совета не соответствовало ни желанию, ни воле избирателей Харьковской области".

"Подобное происходило и с "избранием" временного руководства города. Покровители те же. Но исполнено при ещё более отягчающих обстоятельствах. Не сомневаюсь, в скором времени и эта ситуация получит справедливую оценку", - подытожил Добкин.

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и депутат облсовета от ОПЗЖ Сергей Гладкоскок. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн. 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурирует глава облсовета Артур Товмасян, однако, по информации НАБУ, он не имеет процессуального статуса. В отношении Товмасяна проводится проверка.