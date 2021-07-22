Близького до Авакова голову Харківської облради Товмасяна затримало НАБУ, - ЗМІ

Як пише видання "Newsroom" з посиланням на власні джерела, детективи НАБУ також затримали заступника Товмасяна Андрія Малиша і депутата облради, голову фракції ОПЗЖ Сергія Гладкоскока.

Фігурантам інкримінують вимагання хабара в особливо великому розмірі. За попередньою інформацією, вони планували отримати гроші з одного з комунальних підприємств у Лозівському районі.

Наразі у будівлі обласної ради тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Артур Товмасян був обраний до Харківської облради від Партії "Слуга народу". 11 грудня 2020 року був обраний головою облради. До обрання в облраду Товмасян очолював Харківську РДА. Протягом останніх двох років обіймав посаду заступника начальника обласного управління юстиції. Раніше він працював у виконавчій службі на Донбасі.

Товмасян вважається прямою креатурою ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, чий син Олександр Аваков є близьким другом Товмасяна.

Також нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку.