Близького до Авакова голову Харківської облради Товмасяна затримало НАБУ, - ЗМІ
Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна затримало Національне антикорупційне бюро за звинуваченням у вимаганні хабара
Як пише видання "Newsroom" з посиланням на власні джерела, детективи НАБУ також затримали заступника Товмасяна Андрія Малиша і депутата облради, голову фракції ОПЗЖ Сергія Гладкоскока.
Фігурантам інкримінують вимагання хабара в особливо великому розмірі. За попередньою інформацією, вони планували отримати гроші з одного з комунальних підприємств у Лозівському районі.
Наразі у будівлі обласної ради тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Артур Товмасян був обраний до Харківської облради від Партії "Слуга народу". 11 грудня 2020 року був обраний головою облради. До обрання в облраду Товмасян очолював Харківську РДА. Протягом останніх двох років обіймав посаду заступника начальника обласного управління юстиції. Раніше він працював у виконавчій службі на Донбасі.
Товмасян вважається прямою креатурою ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, чий син Олександр Аваков є близьким другом Товмасяна.
Також нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку.