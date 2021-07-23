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23 липня 2021, 08:26 705

У Харкові підліток влаштував стрілянину по дітях: є постраждалі

23 липня 2021, 08:26 705
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Фото: "Харків 1654"
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В одному з дворів Харкова стався інцидент - школяр обстріляв з пістолета інших дітей, які в той момент перебували на дитячому майданчику. В результаті події кілька дітей отримали травми

Як передає RegioNews, про це повідомив місцевий Telegram-канал "Харків-1654".

Інцидент стався на вулиці Ахсарова. Відзначається, що хлопчик використовував пневматичний пістолет.

Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару дуже потужна", - йдеться в повідомленні.

Згодом зброю у підлітка вдалося відібрати. На місці події працювала поліція, яка викликала батьків юного стрільця. Деталі події в поліції поки не повідомляють.

Постраждалі діти отримали синці, госпіталізація їм не знадобилася.

Раніше повідомлялося, що на одній з вулиць Миколаєва стався конфлікт між двома чоловіками в результаті якого, один з них почав стріляти в іншого з вогнепальної зброї.

пістолет стрілянина зброя діти поліція

 
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