У Харкові підліток влаштував стрілянину по дітях: є постраждалі

Фото: "Харків 1654"

В одному з дворів Харкова стався інцидент - школяр обстріляв з пістолета інших дітей, які в той момент перебували на дитячому майданчику. В результаті події кілька дітей отримали травми

Як передає RegioNews, про це повідомив місцевий Telegram-канал "Харків-1654".

Інцидент стався на вулиці Ахсарова. Відзначається, що хлопчик використовував пневматичний пістолет.

Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару дуже потужна", - йдеться в повідомленні.

Згодом зброю у підлітка вдалося відібрати. На місці події працювала поліція, яка викликала батьків юного стрільця. Деталі події в поліції поки не повідомляють.

Постраждалі діти отримали синці, госпіталізація їм не знадобилася.

Раніше повідомлялося, що на одній з вулиць Миколаєва стався конфлікт між двома чоловіками в результаті якого, один з них почав стріляти в іншого з вогнепальної зброї.