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23 июля 2021, 08:26 697

В Харькове подросток устроил стрельбу по детям: есть пострадавшие

23 июля 2021, 08:26 697
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Фото: "Харьков 1654"
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В одном из дворов Харькова произошел инцидент - школьник обстрелял из пистолета других детей, которые в тот момент находились на детской площадке. В результате происшествия несколько детей получили травмы

Как передает RegioNews, об этом сообщил местный Telegram-канал "Харьков-1654".

Инцидент произошел на улице Ахсарова. Отмечается, что мальчик использовал пневматический пистолет.

Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжелый, для детей сила удара мощнейшая", - говорится в сообщении.

Впоследствии оружие у подростка удалось отобрать. На месте происшествия работала полиция, которая вызвала родителей юного стрелка. Детали происшествия в полиции пока не сообщают.

Пострадавшие дети получили синяки, госпитализация им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Николаева произошел конфликт между двумя мужчинами в результате которого, один из них начал стрелять в другого из огнестрельного оружия.

пистолет стрельба оружие дети полиция

 
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