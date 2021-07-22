У Миколаєві чоловік потрапив до реанімації через стрілянину

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На одній із вулиць Миколаєва стався конфлікт між двома чоловіками в результаті якого, один із них почав стріляти в іншого із вогнепальної зброї

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, потерпілий знаходився на вул. Пограничній, де у нього виник конфлікт із незнайомцем, під час якого той дістав пістолет та почав стріляти.

Чоловік намагався сховатись за стовпом, але невідомий продовжив стрілянину і декілька разів влучив у нього. Поранений чоловік, дочекавшись моменту, зміг відібрати пістолет у зловмисника, після чого той втік", - повідомили в поліції.

Зброю, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Постраждалий був госпіталізований для надання медичної допомоги.

Стрілка правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України - йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.