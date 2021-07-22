Близкого к Авакову главу Харьковского облсовета Товмасяна задержало НАБУ, - СМИ

Как пишет издание "Newsroom" со ссылкой на собственные источники, детективы НАБУ также задержали заместителя Товмасяна Андрея Малыша и депутата облсовета, главу фракции ОПЗЖ Сергея Гладкоскока.

Фигурантам инкриминируют вымогательство взятки в особо крупном размере. По предварительной информации, они планировали получить деньги с одного из коммунальных предприятий в Лозовском районе.

Сейчас в здании областного совета идут следственные действия.

Напомним, Артур Товмасян был избран в Харьковский облсовет от партии "Слуга народа". 11 декабря 2020 года был избран председателем облсовета. До избрания в облсовет Товмасян возглавлял Харьковскую РГА. В течение последних двух лет занимал должность заместителя начальника областного управления юстиции. Ранее он работал в исполнительной службе на Донбассе.

Товмасян считается прямой креатурой экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, чей сын Александр Аваков является близким другом Товмасяна.

Также напомним, 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку.