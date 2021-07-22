У Харкові бійцівський пес покусав двох людей прямо у під'їзді
У харківській багатоповерхівці пес породи стафордшир-тер'єр покусав двох людей у під’їзді
Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".
Подія відбулась на проспекті Героїв Сталінграду. Очевидці кажуть - стаффордшир накинувся на чоловіка з жінкою у під'їзді. Порвав нижні кінцівки та лице обом.
"Вийти з квартири та допомогти постраждалим сусіди не змогли, тому що некерований пес бігав по поверхах. Мешканці кажуть - такі ситуації вже траплялись раніше, проте поліція ніяк на заяви не реагує", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями у Харкові скажений тхір покусав подружжя.
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