У Харкові бійцівський пес покусав двох людей прямо у під'їзді

Скріншот з відео

У харківській багатоповерхівці пес породи стафордшир-тер'єр покусав двох людей у під’їзді

Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".

Подія відбулась на проспекті Героїв Сталінграду. Очевидці кажуть - стаффордшир накинувся на чоловіка з жінкою у під'їзді. Порвав нижні кінцівки та лице обом.

"Вийти з квартири та допомогти постраждалим сусіди не змогли, тому що некерований пес бігав по поверхах. Мешканці кажуть - такі ситуації вже траплялись раніше, проте поліція ніяк на заяви не реагує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у Харкові скажений тхір покусав подружжя.