В Харькове бойцовский пес покусал людей прямо в подъезде
В харьковской многоэтажке пес породы стафордшир-терьер покусал двоих человек в подъезде
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Событие произошло на проспекте Героев Сталинграда. Очевидцы говорят - стаффордшир набросился на мужчину с женщиной в подъезде. Порвал нижние конечности и лицо обоим.
"Выйти из квартиры и помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам. Жители говорят - такие ситуации уже случались раньше, однако полиция никак на заявления не реагирует", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Харькове бешеный хорек покусал супругов.
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