11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
08:53  22 июля
Непогода в Украине унесла жизни двух человек, семеро - в больнице
08:06  22 июля
Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 08:32 1075

В Харькове бойцовский пес покусал людей прямо в подъезде

22 июля 2021, 08:32 1075
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В харьковской многоэтажке пес породы стафордшир-терьер покусал двоих человек в подъезде

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Событие произошло на проспекте Героев Сталинграда. Очевидцы говорят - стаффордшир набросился на мужчину с женщиной в подъезде. Порвал нижние конечности и лицо обоим.

"Выйти из квартиры и помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам. Жители говорят - такие ситуации уже случались раньше, однако полиция никак на заявления не реагирует", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Харькове бешеный хорек покусал супругов.

Украина собака происшествия видео животные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua