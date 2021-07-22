В Харькове бойцовский пес покусал людей прямо в подъезде

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В харьковской многоэтажке пес породы стафордшир-терьер покусал двоих человек в подъезде

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Событие произошло на проспекте Героев Сталинграда. Очевидцы говорят - стаффордшир набросился на мужчину с женщиной в подъезде. Порвал нижние конечности и лицо обоим.

"Выйти из квартиры и помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам. Жители говорят - такие ситуации уже случались раньше, однако полиция никак на заявления не реагирует", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Харькове бешеный хорек покусал супругов.