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19 липня 2021, 09:34 1544

На Харківщині дім журналіста закидали "коктейлями Молотова"

19 липня 2021, 09:34 1544
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Фото: Нацполіція
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У Харківській області невідомі кинули три пляшки із запальною сумішшю на подвір'я будинку, де мешкає журналіст, поліція відкрила справу за фактом погроз

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Як зазначається, 18 липня до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Він заявив, що минулої ночі невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір його домоволодіння у селі Циркуни Харківського району.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліція порушила справу за статтею про погрозу або насильство щодо журналіста. Максимальне покарання якої передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні охоронці Терехова напали на журналіста RegioNews. Це сталося під час спроби журналіста запитати у Терехова, чому досі нічого не зроблено для увічнення пам'яті Геннадія Кернеса.

Україна кримінал Харків події коктейль молотова

 
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