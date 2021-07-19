На Харківщині дім журналіста закидали "коктейлями Молотова"

Фото: Нацполіція

У Харківській області невідомі кинули три пляшки із запальною сумішшю на подвір'я будинку, де мешкає журналіст, поліція відкрила справу за фактом погроз

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Як зазначається, 18 липня до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Він заявив, що минулої ночі невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір його домоволодіння у селі Циркуни Харківського району.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліція порушила справу за статтею про погрозу або насильство щодо журналіста. Максимальне покарання якої передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні охоронці Терехова напали на журналіста RegioNews. Це сталося під час спроби журналіста запитати у Терехова, чому досі нічого не зроблено для увічнення пам'яті Геннадія Кернеса.