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19 июля 2021, 09:34 1583

На Харьковщине дом журналиста забросали "коктейлями Молотова"

19 июля 2021, 09:34 1583
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью во двор дома, где живет журналист, полиция открыла дело по факту угроз

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, 18 июля в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства. Он заявил, что минувшей ночью неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его домовладения в селе Циркуны Харьковского района.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полиция возбудила дело по статье об угрозе или насилии в отношении журналиста. Максимальное наказание которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в мае охранники Терехова напали на журналиста RegioNews. Это произошло во время попытки журналиста спросить у Терехова, почему до сих пор ничего не сделано для увековечения памяти Геннадия Кернеса.

Украина криминал Харьков происшествия коктейль молотова

 
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