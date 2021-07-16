Михайло Добкін розповів, як Фукс втерся в довіру до Кернеса

Бізнесмен Павло Фукс, після того до в 2015 році повернувся до Харкова, закрив весь простір навколо тодішнього мера Геннадія Кернеса, оскільки розглядав того, як цінний політичний актив

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010), лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю програмі "Ежу понятно" з Оленою Бондаренко видання Vesti.ua.

За його словами, він мав товариські стосунки з Фуксом, з яким познайомився через Геннадія Кернеса в 90-і роки минулого століття, але після того, як Фукс повернувся з Москви до Харкова в 2015-му, відносини почали змінюватися.

"Паша (Павло Фукс, - ред.) закрив весь простір Гени (Геннадія Кернеса, - ред.), але я тоді це не розумів, зрозумів занадто пізно. Він в Гені бачив актив, він Гену продавав як актив Петру Порошенку, тому ж Авакову", - заявив Добкін.

З Аваковим у Фукса, за словами Добкіна, довга історія дружби. "Я не знаю, займаються вони бізнесом чи ні, але саме Фукс помирив Гену з Аваковим. Не можна сказати, що саме помирив, швидше завершив конфлікт. Він зняв напругу і атаки, які були влаштовані Арсеном Аваковим на Кернеса і його підлеглих, кримінальні справи, які штампувалися десятками щомісяця", - розповів мер Харкова в 2006-2010 роках.

Також Фукс, за словами Добкіна, "згладив гострі кути у відносинах Гени і Президента, і врешті-решт виступив людиною, яка ліквідувала давній конфлікт Гени і Ярославського", в 2019 році Фукс, за словами Добкіна, вже вів переговори з політичними силами "від імені Харкова".

"Коли я кажу, що Кернеса він розглядав як актив, я маю на увазі політичний актив, Харків – це 1,5 млн жителів, це довіра до керівника міста, це вагоме слово керівника міста під час виборчої компанії, і всі ці речі Фуксом продавалися і просувалися", - сказав Добкін.

При цьому, за словами Добкіна, Фукс ніколи не хотів публічно керувати, він прагнув "з-за спини кермувати, ляльководити".

Коментуючи санкції РНБО щодо Фукса, Добкін заявив, що не хоче "зловтішатися з цього приводу". "Санкції для Фукса - це велике горе в економічному плані. Він мій опонент, я вважаю його непорядним, але я не хочу радіти або додавати гасу у вогонь через ці санкції. Фукса фактично обнулили, він став токсичним для всіх, йому і так є з чим займатися", - сказав Добкін.

Також Добкін зазначив, що для нього головне, що головна дійова особа на цих виборах - Арсен Аваков "сам для себе зрозумів і побачив, що не все так відбувається, як йому доповідають. Що немає сенсу читати соцдослідження, якщо вони замовлені самим опонентом. І за великим рахунком люди будуть голосувати не по тому, як написано в соцдослідженнях, а як підказує серце".

Нагадаємо, 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій. На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах харківського міського голови.

Також нагадаємо, що Павло Фукс приїхав з Росії в Україну в листопаді 2015 року, а президент Петро Порошенко надав йому українське громадянство.