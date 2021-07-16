Михаил Добкин рассказал, как Фукс втерся в доверие к Кернесу

Бизнесмен Павел Фукс, после того к в 2015 году вернулся в Харьков, закрыл все пространство вокруг тогдашнего мэра Геннадия Кернеса, поскольку рассматривал того, как ценный политический актив

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010), лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью программе "Ежу понятно" с Еленой Бондаренко издания Vesti.ua.

По его словам, он имел товарищеские отношения с Фуксом, с которым познакомился через Геннадия Кернеса в 90-е годы прошлого века, но после того, как Фукс вернулся из Москвы в Харьков в 2015-м, отношения начали меняться.

"Паша (Павел Фукс, - ред.) закрыл все пространство Гены (Геннадия Кернеса, - ред.), но я тогда это не понимал, понял слишком поздно. Он в Гене видел актив, он Гену продавал как актив Петру Порошенко, тому же Авакову", - заявил Добкин.

С Аваковым у Фукса, по словам Добкина, долгая история дружбы. "Я не знаю, занимаются они бизнесом или нет, но именно Фукс помирил Гену с Аваковым. Нельзя сказать, что именно помирил, скорее завершил конфликт. Он снял напряжение и атаки, которые были устроены Арсеном Аваковым на Кернеса и его подчиненных, уголовные дела, которые штамповались десятками каждый месяц", - рассказал мэр Харькова в 2006-2010 годах.

Также Фукс, по словам Добкина, "сгладил острые углы в отношениях Гены и Президента, и в конце концов выступил человеком, который ликвидировал давний конфликт Гены и Ярославского", В 2019 году Фукс, по словам Добкина, уже вел переговоры с политическими силами "от имени Харькова".

"Когда я говорю, что Кернеса он рассматривал как актив, я имею ввиду политический актив, Харьков – это 1,5 млн жителей, это доверие к руководителю города, это весомое слово руководителя города во время избирательной компании, и все эти вещи Фуксом продавались и продвигались", - сказал Добкин.

При этом, по словам Добкина, Фукс никогда не хотел публично руководить, он стремился "из-за спины рулить, кукловодить".

Комментируя санкции СНБО в отношении Фукса, Добкин заявил, что не хочет "злорадствовать по этому поводу". "Санкции для Фукса – это большое горе в экономическом плане. Он мой оппонент, я считаю его непорядочным, но я не хочу радоваться или добавлять керосина в огонь из-за этих санкций. Фукса фактически обнулили он стал токсичным для всех, ему и так есть с чем заниматься", - сказал Добкин.

Также Добкин отметил, что для него главное, что главное действующее лицо на этих выборах - Арсен Аваков "сам для себя понял и увидел, что не все так происходит, как ему докладывают. Что нет смысла читать социсследования, если они заказаны самим оппонентом. И по большому счету люди будут голосовать не по тому, как написано в социсследованиях, а как подсказывает сердце".

Напомним, 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Основанием стало незаконное получение компаниями Фукса лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Санкции включают блокирование активов и ограничение торговых операций. В начале года Павел Фукс высказался в поддержку кандидатуры Игоря Терехова, и.о. мэра Харькова на будущих внеочередных выборах харьковского городского головы.

Также напомним, что Павел Фукс приехал из России в Украину в ноябре 2015 года, а президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.