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15 липня 2021, 10:13 62

У Харкові вночі горів склад з деревиною

15 липня 2021, 10:13 62
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Фото: ДСНС
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У Харкові в ніч на 15 липня по вулиці Киргизька сталася масштабна пожежа у складській будівлі зі зберігання деревини приватного підприємства

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 квадратних метрів. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі.

На гасіння вогню рятувальники подали 18 пожежних стволів та о 05:00 локалізували його. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі.

На місці пожежі було врятовано оператора електропідстанції 1958 року народження.

Нагадаємо, днями на Київщині двоє людей загинули на пожежі в п'ятиповерхівці.

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