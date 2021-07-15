У Харкові вночі горів склад з деревиною
У Харкові в ніч на 15 липня по вулиці Киргизька сталася масштабна пожежа у складській будівлі зі зберігання деревини приватного підприємства
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.
На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 квадратних метрів. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі.
На гасіння вогню рятувальники подали 18 пожежних стволів та о 05:00 локалізували його. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі.
На місці пожежі було врятовано оператора електропідстанції 1958 року народження.
Нагадаємо, днями на Київщині двоє людей загинули на пожежі в п'ятиповерхівці.
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