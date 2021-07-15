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15 июля 2021, 10:13 66

В Харькове ночью горел склад с древесиной

15 июля 2021, 10:13 66
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Фото: ГСЧС
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В Харькове в ночь на 15 июля по улице Киргизский произошел масштабный пожар в складском здании по хранению древесины частного предприятия

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 квадратных метров. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас продолжается окончательная ликвидация пожара.

На месте пожара был спасен оператор электроподстанции 1958 года рождения.

Напомним, на днях на Киевщине два человека погибли на пожаре в пятиэтажке.

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