В Харькове ночью горел склад с древесиной
В Харькове в ночь на 15 июля по улице Киргизский произошел масштабный пожар в складском здании по хранению древесины частного предприятия
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.
На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 квадратных метров. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании.
На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас продолжается окончательная ликвидация пожара.
На месте пожара был спасен оператор электроподстанции 1958 года рождения.
Напомним, на днях на Киевщине два человека погибли на пожаре в пятиэтажке.
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