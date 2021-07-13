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13 липня 2021, 21:34 8

Добкін про можливу участь Авакова у виборах мера Харкова: "Милости просим к нашему шалашу"

13 липня 2021, 21:34 8
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Харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін готовий до можливої участі у виборах мера Харкова Арсена Авакова, який подав у відставку з посади очільника МВС

Про це Добкін написав на своєму каналі в "Телеграм", зазначивши, що для нього і його команди вже давно є фактом те, що Аваков з дня смерті Геннадія Кернеса бере участь у виборах.

"Сьогодні багато інформації про участь Авакова у виборах мера Харкова. Насправді він бере участь у виборах з дня смерті Кернеса. Для мене і моєї команди це факт. Факт, з яким ми стикаємося у своїй передвиборчій роботі як з проявом адмінресурсу, і як з тиском вулиці", - заявив Добкін.

За його словами, для нього участь Авакова у виборах – "це не новина і не сюрприз". "Я готовий до будь-якого розвитку ситуації. Як то кажуть - "Милости просим к нашему шалашу!",- підсумував Добкін.

Також він оприлюднив фрагмент свого інтерв'ю, яке він записав 6 липня, за тиждень до заяви Авакова про відставку, де він стверджував, що саме Авакова вважає своїм "головним конкурентом на виборах", а не "ставлеників його команди".

"Тому боротися буду з ним, сподіваюся, що його фантазії з приводу виборів мера в Харкові в плані щось підлаштувати, підрегулювати, підправити вони зникнуть до дати проведення самих виборів", - заявив Добкін.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови були призначені на 31 жовтня 2021 року.

Сьогодні стало відомо, що Арсен Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. Верховна Рада повинна розглянути цю заяву в четвер, 15 липня.

Харків Арсен Аваков Михайло Добкін

 
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