Добкин про возможное участие Авакова в выборах мэра Харькова: Милости просим к нашему шалашу

Харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин готов к возможному участию подавшего сегодня заявление об отставке с должности главы МВД Арсена Авакова в выборах мэра Харькова

Об этом Добкин написал на своем канале в "Телеграм", отметив, что для него и его команды уже давно является фактом то, что Аваков со дня смерти Геннадия Кернеса участвует в выборах.

"Сегодня много информации об участии Авакова в выборах мэра Харькова. На самом деле он участвует в выборах со дня смерти Кернеса. Для меня и моей команды это факт. Факт, с которым мы сталкиваемся в своей предвыборной работе как с проявлением админресурса, и как с давлением улицы", - заявил Добкин.

По его словам, для него участие Авакова в выборах – "это не новость и не сюрприз". "Я готов к любому развитию ситуации. Как говорится - милости просим к нашему шалашу!", - подытожил Добкин.

Также он обнародовал фрагмент своего интервью, которое он записал 6 июля, за неделю до заявления Авакова об отставке, где он утверждал, что именно Авакова считает своим "главным конкурентом на выборах", а не "ставленников его команды".

"Поэтому бороться буду с ним, надеюсь, что его фантазии по поводу выборов мэра в Харькове в плане что-то подстроить, подрегулировать, подправить они улетучатся к дате проведения самих выборов", - заявил Добкин.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы были назначены на 31 октября 2021 года.

Сегодня стало известно, что Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. Верховная Рада должна рассмотреть это заявление в четверг, 15 июля.