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08 липня 2021, 12:46 203

У Харкові затримали чоловіка на крадіжці у церкві

08 липня 2021, 12:46 203
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці Харкова затримали раніше засудженого за майнові злочини чоловіка на крадіжці у церкві, щоб його зупинити поліцейський використав вогнепальну зброю

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Так, 7 липня о 00:46 до правоохоронців надійшов сигнал про спрацювання сигналізації на охоронюваному об’єкті - у приміщенні релігійної споруди по вулиці Садовопарковій. Через 4 хвилини поліцейські були вже на місці та оточили храм.

Раптом з вікна вистрибнув чоловік і почав тікати в бік лісосмуги. На вимогу водія екіпажу зупинитись підозрюваний не відреагував. У зв’язку з цим, поліцейський використав вогнепальну зброю, здійснивши постріл вгору у повітря", - зазначили у поліції.

В результаті, чоловік зупинився та був затриманий поліцейськими. Внаслідок використання зброї постраждалих осіб немає.

Підозрюваним виявився 30-річний уродженець Харківської області, який раніше тричі притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Минулого року він звільнився після відбуття чергового строку покарання.

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у поліції показали відео затримання "голосіївського стрілка".

7 липня в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина: постраждали правоохоронці.

Харків затримання храм церква стрілянина

 
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