В Харькове задержали мужчину на краже в церкви

Фото: Нацполиция

Правоохранители Харькова задержали ранее судимого за имущественные преступления мужчину на краже в церкви, чтобы его остановить полицейский использовал огнестрельное оружие

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 7 июля в 00:46 в полицию поступил сигнал о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте - в помещении религиозного сооружения по улице Садовопарковой. Через 4 минуты полицейские были уже на месте и окружили храм.

Вдруг из окна выпрыгнул мужчина и начал убегать в сторону лесополосы. На требование водителя экипажа остановиться подозреваемый не отреагировал. В связи с этим, полицейский использовал огнестрельное оружие, осуществив выстрел вверх в воздух", - отметили в полиции.

В результате мужчина остановился и был задержан полицейскими. В результате использования оружия пострадавших людей нет.

Подозреваемым оказался 30-летний уроженец Харьковской области, который ранее трижды привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В прошлом году он освободился после отбытия очередного срока наказания.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в полиции показали видео задержания "голосеевского стрелка".

7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба: пострадали правоохранители.