Добкин обнародовал первый список коррупционной "Большой застройки Терехова"

Соответствующий список Добкин опубликовал на своем канале в "Телеграм".

"А вот и первая ласточка! Люди у нас отзывчивые! Услышали мой призыв не покупать краденое, сразу прислали список предложений на ближайшие сессии горсовета. Публикую первую часть списка земельных участков, которые временная власть собирается продать за большие коррупционные деньги", - написал Добкин.

Также он пообещал в течение следующих трех дней опубликовать "ещё много интересного из списка "Большой застройки Терехова".

"Обращаюсь к потенциальным покупателям этих привлекательных земельных участков: Не спешите! Оно вам не надо. Вас обманывают, а у харьковчан хотят украсть. Я предупредил", - подытожил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин призвал харьковчан не платить временной власти, которая обложила бизнес коррупционными поборами.

"Сегодня временное руководство Харькова ведет себя, как мародеры. Пользуясь моментом, они начали доить бизнес. На встречах люди жалуются, что сегодня те решения, которые городская власть должна принимать бесплатно, просто так не получишь. Мало того, так еще и таксы повысили в пять раз за последнее время", - заявил Добкин, призвав всех харьковчан не платить за коррупционные решения. "Не платите им, не покупайте их решения, после выборов вы сможете все делать по закону. Это я вам гарантирую", - заявил он.