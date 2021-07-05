Добкин призвал харьковчан не платить временной власти, которая обложила бизнес коррупционными поборами

Лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", мэр Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин призвал харьковчан не платить чиновникам за те услуги, которые власть должна предоставлять бесплатно

Об это он написал в своем блоге в газете "Время Добкина", передает RegioNews со ссылкой на сайт ОО "Наш Дом – Харьков".

"Сегодня временное руководство Харькова ведет себя, как мародеры. Пользуясь моментом, они начали доить бизнес. На встречах люди жалуются, что сегодня те решения, которые городская власть должна принимать бесплатно, просто так не получишь. Мало того, так еще и таксы повысили в пять раз за последнее время", - заявил Добкин.

По его словам, те, "кто сейчас у власти, пытаются максимально выжать все из Харькова, из людей, которые в городе создают рабочие места, строят тут и т.д.".

Добкин призвал всех харьковчан не платить за коррупционные решения. "Не платите им, не покупайте их решения, после выборов вы сможете все делать по закону. Это я вам гарантирую", - заявил он.

"Если вы захотите получить справку или разрешение от городских властей, сможете это сделать без вымогательств. Если планируете строить, нужен участок земли – для застройщиков будут такие предложения, я гарантирую открытую систему и честную конкуренцию. Все оплаты – только в бюджет. И точка. Как есть сейчас, больше не будет", – добавил политик.

Добкин также отметил, что те решения, "которые сегодня проходят мимо казны, после 31 октября, после волеизъявления харьковчан, будут проанализированы и отменены как коррупционные".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что в принудительном порядке на избирательную кампанию и.о. мэра Харькова Игоря Терехова работают сотрудники коммунальных предприятий города и зависящих от мэрии городских структур, а городской бюджет стал одним из главных источников финансирования кампании Терехова. В то же время, по словам Добкина, Терехов и его спонсоры используют незаконные методы давления на своих оппонентов на внеочередных выборах харьковского городского головы.

Досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.