Масштабна пожежа сталась на Харківщині: вогнем знищено п'ять автівок

Фото: ДСНС

У селі Котляри Харківського району сталась масштабна пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів. Вщент згоріло п'ять автомобілів, постраждалих людей немає

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Так, на момент прибуття до місця події рятувальників, горіло приміщення СТО на площі близько 500 кв.м. Було з’ясовано, що всередині будівлі знаходяться транспортні засоби. О 06:32 стихію було взято під контроль - пожежу локалізували. О 10:09 пожежу було повністю ліквідовано.

За попередніми даними вогнем знищено 5 автомобілів, постраждалих людей немає. Причина виникнення загоряння встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Кам'янському сталася пожежа на Дніпровському металокомбінаті, в результаті якої двоє співробітників отримали опіки тіла близько 90%. Їх було госпіталізовано до опікового центру в критичному стані.