Масштабный пожар произошел на Харьковщине: огнем уничтожено пять автомобилей

Фото: ГСЧС

В селе Котляры Харьковского района произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Дотла сгорело пять автомобилей, пострадавших людей нет

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Так, на момент прибытия к месту происшествия спасателей, горело помещение СТО на площади около 500 кв. м. Было выяснено, что внутри здания находятся транспортные средства. В 06:32 стихию было взято под контроль пожар локализовали. В 10:09 пожар был полностью ликвидирован.

По предварительным данным огнем уничтожено 5 автомобилей, пострадавших людей нет. Причина возникновения возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Каменском произошел пожар на Днепровском металлокомбинате, в результате которого двое сотрудников получили ожоги тела около 90%. Они были госпитализированы в ожоговый центр в критическом состоянии.