Михаил Добкин призвал всех желающих присоединяться к команде "Наш Дом – Харьков"

Об этом, во время общения с харьковчанами на открытии локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

В частности, обращаясь к харьковчанам, он призвал всех желающих присоединяться к команде ОО "Наш Дом – Харьков". "Мне нужна свежая кровь в команде. Я не стесняюсь. Финансирования у меня по сравнению с оппонентом в десятки раз меньше, но разница в том, что я использую свои средства, а он использует средства из городского бюджета, что не есть хорошо", - заявил Добкин.

"Фактически харьковчане против своей воли вынуждены оплачивать избирательную кампанию одному из кандидатов, но у них даже не спросили, хотят они этого или нет", - заявил Добкин, добавив, что мнение харьковчан обязательно должно учитываться теми, кто управляет городом.

При этом он пояснил, что под "свежей кровью" он понимает не только молодежь, но и всех харьковчан независимо от возраста, присутствие которых позволит дать новое видение пути дальнейшего развития Харькова.

По словам Добкина, "сегодня в харьковской власти есть люди, которые заблудились, которые случайно попали в городскую власть", поэтому "городской власти нужна свежая кровь".

Напомним, сегодня общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

По словам Добкина, "ДОБКИН ХАБ" – это "место общения людей, которые разделяют мои взгляды, которые хотят поддержать все, что было хорошее нажито и не дать возможности войти в нашу жизнь негативным изменениям". В "ДОБКИН ХАБ" можно будет оставить информацию или пожаловаться на чиновника, поделиться идеями", - добавил Добкин.