В Харькове заработали первые три локации "ДОБКИН ХАБ"

Общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ"

Как сообщает ОО "Наш Дом – Харьков", в открытии принял участие сам Михаил Добкин, активисты общественной организации, волонтеры и обычные харьковчане, передает RegioNews.

В частности, локации открылись на улице Гиршмана, 19; на улице Плехановская, 126; и по улице Академика Павлова, 160к.

Выступая перед харьковчанами, Добкин отметил, что пространство "ДОБКИН ХАБ" – "это не простая приемная". "Это место общения людей, которые разделяют мои взгляды, которые хотят поддержать все, что было хорошее нажито и не дать возможности войти в нашу жизнь негативным изменениям", - заявил он.

Также, по словам Добкина, сегодня главная задача "ДОРБКИН ХАБ" – выстроить систему коммуникации с людьми. "Не создать штабы, где будут сидеть два человека и перебирать бумажки. Здесь люди должны общаться между собой. Здесь люди должны понимать, с чем мы идем, зачем мы идем, что мы будем делать. В "ДОБКИН ХАБ" можно будет оставить информацию или пожаловаться на чиновника, поделиться идеями", - добавил Добкин.

По его словам, любой желающий сможет проявить себя в реализации проектов ОО "Наш Дом – Харьков" и впоследствии стать уже частью команды городской власти. "Эти люди будут дальше работать в системе городской власти. Ведь городская власть – это не только мэры или замы, и не только начальство. Это огромное количество людей, которые выполняют повседневную работу", – отметил Добкин.

Кроме того, в честь открытия первых трех локаций "ДОБКИН ХАБ" команда общественной организации "Наш Дом – Харьков" запустила розыгрыш 100 брендовых призов. В каждый набор входят эко-сумка, 2 стильные футболки, чашка, бутылка для воды и зонт. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться и стать членом команды ОО "Наш Дом – Харьков". Розыгрыш продлится до 26 июня включительно, а имена победителей станут известны 27 июня.

Каждый желающий может это сделать, посетив одну из трех локаций.

Напомним, ранее, комментируя проект "ДОБКИН ХАБ", Михаил Добкин рассказал, что проект "ДОБКИН ХАБ" планируется как совершенно новая форма общения: "Не раздача обещаний со всех "утюгов", а обратная связь, встречи с жителями для обсуждения локальных, жизненно важных проблем района или даже двора". "Моя команда предложила алгоритм таких точек сборки, без навязчивой агитации, а со смыслом и пользой. Там же можно будет пройти собеседование волонтерам, получить газету, информацию, график моих встреч", – рассказал Добкин.