Михаил Добкин в прямом эфире передал привет Терехову

Городской голова Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин в прямом эфире передал привет действующему и.о. мэра Харькова Игорю Терехову и задал ему риторический вопрос, считает ли Терехов до сих пор Добкина "забытым письмом"

Об этом Добкин заявил в прямом эфире программы "Велика п'ятниця" с Тиграном Мартиросяном на канале "Украина 24".

В частности, обсуждая решение СНБО ввести персональные санкции против российского бизнесмена Павла Фукса, который в 2015 году вернулся в Украину, Добкин напомнил, что "это решение будет иметь далеко идущие планы", поскольку именно Фукс после болезни Кернеса стал "главным бенефициаром Харьковского горсовета" и без его ведома там ничего не происходит.

После этого Добкин попросил позволить ему задать "риторический вопрос" в камеру. "Я хочу спросить у человека, который был поставлен Павлом Фуксом временно исполнять обязанности харьковского городского головы: А сегодня вы меня тоже считаете забытым письмо на почте или что-то поменялось у вас, в ваших представлениях обо мне или о том, что будет. У меня все", - заявил Добкин.

Мартиросян пояснил телезрителям, что в октябре будут выборы харьковского городского головы и Добкин – один из фаворитов выборов, а свои последние слова Добкин адресовал Игорю Терехову, на что Добкин ответил: "Все, кому надо, они услышат.... Если вам показалось, что я обращался к господину, которого вы назвали... Ну, может быть", - заявил Добкин.

Напомним, 6 июня в эфире у Тиграна Мартиросяна на просьбу обсудить Добкина, как конкурента на выборах городского головы, Игорь Терехов заявил, что считает Добкина "письмом, забытым на почте", которое больше не нужно обсуждать.

Также напомним, 18 июня СНБО ввел полный пакет персональных санкции в отношении бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Санкции предполагают: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведению капиталов из Украины и другие меры.