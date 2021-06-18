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18 червня 2021, 14:38 39

Команда Михайла Добкіна "Наш дім - Харків" запускає "ДОБКІН ХАБ"

18 червня 2021, 14:38 39
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У суботу, 19 червня, в Харкові почнуть свою роботу три офіси з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ"

Про це повідомили в громадській організації "Наш дім – Харків", яку очолює Михайло Добкін, і яка є ініціатором проекту "ДОБКІН ХАБ".

"ДОБКІН ХАБ" - абсолютно новий формат комунікації з харків'янами", зазначають у громадській організації.

"Вже цієї суботи ми відкриваємо двері для кожного, хто хоче змінити наше місто на краще, хто готовий стати частиною команди, кому не байдуже майбутнє Харкова", – повідомляють у ГО "Наш дім - Харків".

"ДОБКІН ХАБ" на сьогоднішній день унікальний проект зі своєю філософією, це не приймальня, це міський простір, де працює команда однодумців і патріотів свого міста. Тут харків'яни можуть поділитися не тільки своїми проблемами, а й ідеями розвитку міста, можуть і взяти участь в їх реалізації разом з командою "Наш дім – Харків", - йдеться в заяві організації.

За інформацією ГО "Наш дім - Харків", харків'ян чекають у суботу, 19 червня, на відкритті "ДОБКІН ХАБ": о 12:00 – на вул.Гіршмана, 19; о 13:00 – на вул. Плеханівська, 126; о 14:00 – на вул. Академіка Павлова, 160к.

У програмі відкриття - розіграш призів, для участі в якому необхідно особисто зареєструватися в "ДОБКІН ХАБ".

Нагадаємо, раніше, коментуючи проект "ДОБКІН ХАБ", Михайло Добкін розповів, що цей проект планується як абсолютно нова форма спілкування: "Не роздача обіцянок з усіх "прасок", а зворотній зв'язок, зустрічі з жителями для обговорення локальних, життєво важливих проблем району або навіть двору".

"Моя команда запропонувала алгоритм таких точок зібрання, без нав'язливої агітації, а зі змістом і користю. Там же можна буде пройти співбесіду волонтерам, отримати газету, інформацію, графік моїх зустрічей", – розповів Добкін.

Михайло Добкін Харків

 
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