Команда Михаила Добкина "Наш дом – Харьков" запускает "ДОБКИН ХАБ"

В субботу, 19 июня, в Харькове начнут свою работу три офиса с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ"

Об этом сообщили в общественной организации "Наш Дом – Харьков", которую возглавляет Михаил Добкин, и которая является инициатором проекта "ДОБКИН ХАБ".

"ДОБКИН ХАБ" - абсолютно новый формат коммуникации с харьковчанами", отмечают в общественно организации.

"Уже в эту субботу мы открываем двери для каждого, кто хочет изменить наш город к лучшему, кто готов стать частью команды, кому не безразлично будущее Харькова", - сообщают в ОО "Наш Дом – Харьков".

"ДОБКИН ХАБ" на сегодняшний день уникальный проект со своей философией, это не приемная, это городское пространство, где работает команда единомышленников и патриотов своего города. Здесь харьковчане могут поделиться не только своими проблемами, но и идеями развития города, могут и принять участие в их реализации вместе с командой "Наш Дом – Харьков", - говорится в заявлении организации.

По информации ОО "Наш Дом – Харьков", харьковчан ждут в субботу, 19 июня, на открытии "ДОБКИН ХАБ": в 12:00 – на ул. Гиршмана, 19; в 13:00 – на ул. Плехановская, 126; в 14:00 – на ул. Академика Павлова, 160к.

В программе открытия – розыгрыш призов, для участия в котором необходимо лично зарегистрироваться в "ДОБКИН ХАБ".

Напомним, ранее, комментируя проект "ДОБКИН ХАБ", Михаил Добкин рассказал, что этот проект планируется как совершенно новая форма общения: "Не раздача обещаний со всех "утюгов", а обратная связь, встречи с жителями для обсуждения локальных, жизненно важных проблем района или даже двора".

"Моя команда предложила алгоритм таких точек сборки, без навязчивой агитации, а со смыслом и пользой. Там же можно будет пройти собеседование волонтерам, получить газету, информацию, график моих встреч", – рассказал Добкин.