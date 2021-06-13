У Харкові вночі невідомі підірвали банкомат
У Харкові в ніч на 13 червня невідомі підірвали банкомат
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.
Зазначається, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, який розташований у супермаркеті на проспекті Слави.
Зловмисники застосували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей.
Поліція порушила кримінальні справи за фактом крадіжка та умисне знищення або пошкодження майна. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
Поліція шукає причетних до цього.
Нагадаємо, торік поліція затримала двох жителів Харківщини, які підривали банкомати у чотирьох областях.
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