В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат
В Харькове в ночь на 13 июня неизвестные взорвали банкомат
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции области.
Отмечается, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, который расположен в супермаркете на проспекте Славы.
Злоумышленники применили самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.
Полиция возбудила уголовные дела по факту кража и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Полиция ищет причастных к этому.
Напомним, в прошлом году полиция задержала двух жителей Харьковщины, которые взрывали банкоматы в четырех областях.
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