10:37  13 июня
В Украине добавилось 857 новых COVID-больных
14:08  13 июня
На Херсонщине полицейский стрелял в людей на трассе, есть раненые
10:02  13 июня
Боевики на Донбассе девять раз нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
13 июня 2021, 13:31 426

В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат

13 июня 2021, 13:31 426
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове в ночь на 13 июня неизвестные взорвали банкомат

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции области.

Отмечается, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, который расположен в супермаркете на проспекте Славы.

Злоумышленники применили самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

Полиция возбудила уголовные дела по факту кража и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция ищет причастных к этому.

Напомним, в прошлом году полиция задержала двух жителей Харьковщины, которые взрывали банкоматы в четырех областях.

Украина криминал взрыв Харьков банкомат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram