В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат

Фото: Нацполиция

В Харькове в ночь на 13 июня неизвестные взорвали банкомат

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции области.

Отмечается, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, который расположен в супермаркете на проспекте Славы.

Злоумышленники применили самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

Полиция возбудила уголовные дела по факту кража и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция ищет причастных к этому.

Напомним, в прошлом году полиция задержала двух жителей Харьковщины, которые взрывали банкоматы в четырех областях.