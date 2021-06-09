Терехов на комфорт для бегемотів витратить 152 млн грн. Добкін обіцяє восени "шкуру спустити"

Про це, посилаючись на дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляє "Харківський антикорупційний центр".

За даними ХАЦ, комунальна організація "Харківський зоологічний парк" оголосила тендер на будівництво будівлі для утримання бегемотів у зоні "Африканське сафарі" вартістю 89,33 млн грн. Аукціон має відбутися 29 червня.

"Це вже не перший тендер зоопарку з будівництва бегемотника. 20 березня 2020 року зоопарк уклав договір з ВАТ "Трест Житлобуд-1" з будівництва будівлі утримання бегемотів на 64,4 млн грн. Згідно з першим договором, крім загальнобудівельних робіт, повинні зробити водопровід і каналізацію, опалення, вентиляцію, пусконалагоджувальні роботи, Електромонтажні роботи, відкритий вольєр для бегемотів, благоустрій території", - повідомили в ХАЦ.

Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін, коментуючи цю інформацію на своєму телеграм-каналі, зазначив, що новина про майбутнє бегемотів позитивна, єдине що насторожує, "то це якась надто вже нахабна впевненість бегемота в своєму ситому і безхмарному майбутньому".

"А якщо серйозно, - продовжив він, - то в нашому місті краще бути бегемотом, жирафом або на худий кінець яким-небудь ховрахом, ніж народитися і жити корінним харків'янином. Я тварин теж люблю, але вже точно не тоді, коли вони у владі нашого Харкова. Нехай хоч і тимчасово", - додав політик.

"Хочу відразу попередити всіх цих любителів флори і фауни, дешевого піару і просто любителів - восени чекайте! Я з вас шкуру спущу. Весь зоопарк, всіх бегемотів з гіпопотамами утримувати будете за рахунок тих коштів, що поцупили з міського бюджету. А щодо шкур ваших власних сильно не переживайте. Це я вам сказав в хорошому сенсі цього слова. Головне чекайте. I’ll be back!"- підсумував Добкін.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. В даний час обов'язки мера Харкова тимчасово виконує Ігор Терехов.