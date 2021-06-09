Терехов на комфорт для бегемотов потратит 152 млн грн. Добкин обещает осенью "шкуру спустить"

Об этом, ссылаясь на данные системы публичных закупок ProZorro, сообщает "Харьковский антикоррупционный центр".

По данным ХАЦ, коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" объявила тендер на строительство здания для содержания бегемотов в зоне "Африканское сафари" стоимостью 89,33 млн грн. Аукцион должен состояться 29 июня.

"Это уже не первый тендер зоопарка по строительству бегемотника. 20 марта 2020 года зоопарк заключил договор с ОАО "Трест Жилстрой-1" по строительству здания содержания бегемотов на 64,4 млн грн. Согласно первому договору, кроме общестроительных работ, должны сделать водопровод и канализацию, отопление, вентиляцию, пусконаладочные работы, электромонтажные работы, открытый вольер для бегемотов, благоустройство территории", сообщили в ХАЦ.

Харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, комментируя эту информацию на своем телеграмм-канале, отметил, что новость о будущем бегемотов позитивная, единственное что настораживает, "то это какая-то слишком уж наглая уверенность бегемота в своем сытом и безоблачном будущем".

"А если серьезно, - продолжил он, - то в нашем городе лучше быть бегемотом, жирафом или на худой конец каким-нибудь сусликом, чем родиться и жить коренным харьковчанином. Я животных тоже люблю, но уж точно не тогда, когда они во власти нашего Харькова. Пусть хоть и временно", - добавил политик.

"Хочу сразу предупредить всех этих любителей флоры и фауны, дешевого пиара и просто любителей - осенью ждите! Я с вас шкуру спущу. Весь зоопарк, всех бегемотов с гиппопотамами содержать будете за счёт тех средств, что стащили с городского бюджета. А насчёт шкур ваших собственных сильно не переживайте. Это я вам сказал в хорошем смысле этого слова. Главное ждите. I’ll be back!" – подытожил Добкин.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. В настоящее время обязанности мэра Харькова временно исполняет Игорь Терехов.