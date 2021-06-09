У Харкові 13-річну дівчину вбило струмом на мосту

Фото: Нацполіція

У Харкові 13-річна дівчинка залізла на конструкцію залізничного моста висотою приблизно 8 метрів, там її вдарило електрострумом, в результаті чого вона зірвалася з конструкції та впала

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Так, 8 червня о 21:25 до відділу поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло дівчини без ознак життя на мосту біля залізничного полотна по вулиці Конотопській. Інформація надійшла від медиків, які по прибуттю на місце констатували смерть дитини.

Встановлено, що загибла в компанії ще 4 підлітків віком 13-14 років, залізла на конструкцію залізничного мосту висотою приблизно 8 метрів, де руками доторкнулася до дроту лінії електропередач.

Від удару струму дівчина зірвалася та впала. Отримані травми виявилися несумісні з життям", - повідомили правоохоронці.

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Кривому Розі померла вагітна жінка, яку раніше підпалив співмешканець.