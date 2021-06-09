В Харькове 13-летнюю девочку убило током на мосту

Фото: Нацполиция

В Харькове 13-летняя девочка залезла на конструкцию железнодорожного моста высотой примерно 8 метров, там ее ударило электротоком, в результате чего она сорвалась с конструкции и упала

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, 8 июня в 21:25 в отдел полиции поступило сообщение об обнаруженном теле девушки без признаков жизни на мосту возле железнодорожного полотна на улице Конотопской. Информация поступила от медиков, которые по прибытию на место констатировали смерть ребенка.

Установлено, что погибшая в компании еще 4 подростков в возрасте 13-14 лет, залезла на конструкцию железнодорожного моста высотой примерно 8 метров, где руками прикоснулась к проводу линии электропередач.

От удара тока девушка сорвалась и упала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - сообщили правоохранители.

Следователем полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ с примечанием "несчастный случай".

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