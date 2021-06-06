Фельдман: Терехов пытается "приватизировать" футбол в Харькове

Народный депутат Александр Фельдман поздравил харьковский "Металлист-1925" с досрочным выходом в УПЛ, но говорит, что городская власть может помешать этой команде играть на стадионе "Металлист"

Об этом Александр Фельдман написал на своей странице в Фейсбуке.

"Поздравляю команду "Металлист 1925" с досрочным выходом в высшую лигу. Это - победа. Очень важная и показательная. Созданная с нуля команда, при поддержке людей, которые искренне любят футбол, без ложного пафоса, требований и ультиматумов, показала результат, который вселяет надежду на возвращение большого футбола в наш город", - написал Фельдман.

Однако, по его мнению, команде предстоит нелегкий дебютный сезон в высшей лиге. "Важно, чтобы они (ред. – ФК "Металлист-1925") не столкнулись с кулуарными харьковскими "играми", организованными "вызовами" и интригами тех, кто пытается "приватизировать" футбол в Харькове. Футбол - это народная игра, а "Металлист-1925" - это, по сути, народная команда. И стадион "Металлист"- тоже народный. Это не частная собственность ни Александра Ярославского, ни Игоря Терехова (ред. – секретарь горсовета и и.о. мэра Харькова), который решил активно "разыграть" футбольную карту в своей избирательной кампании. Сегодня многие говорят о том, что в их ближайших планах при "усилении с фланга" Офиса Президента, организация запрета на игры "Металлиста-1925" на стадионе "Металлист", - пишет Фельдман.

Народный депутат отмечает, что сейчас полным ходом запущены процедуры передачи стадиона в городскую коммунальную собственность и выделение бюджетных средств на реконструкцию.

"Но городская коммунальная собственность - это не личная собственность секретаря горсовета, который может распоряжаться ей по своему усмотрению. И выделение многомиллионных бюджетных средств "на футбол" может показаться сомнительным для большинства харьковчан, попадающих в городские больницы с коронавирусом и вынужденных лечиться за свой счёт", - считает народный депутат.

Фельдман отмечает, что "харьковская власть в последнее время "страдает" назначением "главных и единственных", все остальные подвергаются бесцеремонной "зачистке". Знаю это не понаслышке. "Не пущать и не давать" уже ни один год реальность для нашего экопарка, который посещают около двух миллионов человек в год. Городские автобусные маршруты в парк по- прежнему под запретом. Детские школьные экскурсии – "крайне нежелательны". Отговорки, уловки, спекуляции, "зелёный свет" - одним и "полоса препятствий" - для других".

Фельдман очень надеется, что "этой полосы препятствий" удастся избежать "Металлисту 1925".

"Пусть в Харькове будет ни одна, а несколько команд, играющих в высшей лиге. Больше команд - больше побед, больше детей, которые занимаются футболом. Харьков может стать футбольной столицей Украины. И пусть дерби будет на поле, а не в кулуарах. Пусть будет честная игра, а не харьковские "бои без правил", - резюмирует народный депутат.

Напомним, что харьковский ФК "Металлист-1925" вчера обеспечил себе выход в элиту украинского футбола - УПЛ. При этом в Харькове существует ФК "Металл", который связывают с бизнесменом Александром Ярославским и и.о. мэром Харькова Игорем Тереховым. ФК "Металл" последний сезон играл во Второй лиге, но завоевал путевку в Первую лигу.