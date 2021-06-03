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03 червня 2021, 13:13 10

Харків за мера Добкіна отримував нагороди від Ради Європи - екс-міністр Рева

03 червня 2021, 13:13 10
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При міському голові Михайлі Добкіні Харків отримав повний комплект почесних нагород Ради Європи і став першим українським містом, яке було так високо оцінене ЄС

Про це сказав колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "Ток-шоу №1 з Василем Головановим"на телеканалі " Україна 24".

"Михайло Маркович, ми з вами знайомі з 2006 року. Я щороку їздив до Харкова на День міста, мав привід і можливість з вами спілкуватися. Я бачив, як Харків змінювався",- сказав екс-міністр.

За словами Реви, при Добкіні Харків отримав 4 нагороди Ради Європи за інтеграцію. Андрій Рева також зазначив, що мало українських міст можуть похвалитися такими досягненнями.

"Я був свідком того, як одну з таких нагород вручали Харкову, коли Михайло Добкін був міським головою", – заявив екс-міністр.

Нагадаємо, Харків є першим і єдиним на сьогодні містом в Україні, яке отримало повний комплект нагород Ради Європи: Диплом, Почесний прапор, Таблицю Європи і Приз Європи. Зокрема, дві нагороди Харків отримав при міському голові Михайлі Добкіні – таблицю Європи в 2008 році і Приз Європи в 2010 році.

Також нагадаємо, Михайло Добкін був міським головою Харкова з 2006 по 2010 рік.

Як писав RegioNews, Михайло Добкін вважає, що оцінювати будь-якого керівника міста потрібно по збереженню і створенню робочих місць.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 Жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.

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